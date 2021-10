Soliti guai da sosta per le nazionali: oltre ad Abraham, la Roma tiene il fiato sospeso per Lorenzo Pellegrini, che nella giornata di ieri non si è allenato per dei sintomi influenzali. Da Trigoria filtra comunque ottimismo: il tampone del 7 è risultato negativo e per la Juve dovrebbe esserci.

Segnali incoraggianti dalla campagna abbonamenti: oltre 15mila i posti già assegnati in soli 2 giorni. Possibile che venerdì, quando comincerà la vendita libera, si sarà già sforata quota 20mila.

(gasport)