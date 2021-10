Eto'o: "Mourinho un allenatore unico, capiva perfettamente ogni giocatore"

Samuel Eto'o, storico attaccante del triplete dell'Inter, ha rilasciato nella giornata di ieri alcune dichiarazoni durante il Festival di Trento in cui, tra le altre cose, ha parlato di José Mourinho e del suo modo di lavorare con le squadre di club. Queste le sue parole: "Nella mia Inter avevamo una squadra di lottatori, con un allenatore, Mourinho, unico che capiva perfettamente ogni giocatore e il sentimento del tifoso dell’Inter. Ha saputo combinare queste due cose, è stato perfetto. Certo, nel ritorno con il Barcellona è servita un po’ di fortuna, ma è arrivata dopo aver lottato per tutta la stagione. Per quella squadra ho fatto anche il terzino, vero, perché contava l’obiettivo finale: vincere".

(gasport)