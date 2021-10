Dopo 8 anni torna il vecchio stemma

IL TEMPO (E. ZOTTI) - A distanza di otto anni, il «vecchio stemma» torna sulle maglie della Roma. Ieri il club ha presentato la quarta divisa, dove spicca un particolare che ha fatto impazzire i tifosi giallorossi: al posto del logo introdotto nel maggio 2013 infatti è c'è quello con la tradizionale lupa capitolina e il monogramma ASR, con cui la Roma ha conquistato lo scudetto del 2001, due Coppe Italia e una Supercoppa. L'altro dettaglio che non passa inosservato sono i tanti Lupetti di Graton 'in miniatura' utilizzati come texture della nuova maglia.

Il design dell'intero kit è di blu scuro, accompagnato da strisce orizzontali gialle e rosse, dettagli a costine gialle. La maglia è a girocollo e, sul retro del colletto, campeggia la scritta ASR su uno sfondo giallorosso. La scelta di presentare il quarto kit prima del terzo deriva invece dal calendario delle partite che la squadra di Mourinho affronterà nelle prossime settimane e alla conseguente combinazione di colori degli avversari. La Roma ha colto l'occasione per ufficializzare la nuova divisa in occasione di una gara europea - verrà indossata questa sera - e ha deciso di lanciare la quarta maglia con qualche settimana d'anticipo. La nuova divisa è già in vendita online e nei Roma Store mentre per la terza maglia - sarà gialla, come anticipato da Il Tempo - bisognerà pazientare ancora qualche giorno.