Dipendenti in festa, ma i licenziati esclusi in extremis dopo l'invito

Come Mourinho ha diviso la squadra in titolari ed epurati, anche i presidenti della Roma hanno fatto lo stesso con i dipendenti. Infatti alla festa aziendale organizzata due giorni fa a Trigoria erano assenti alcuni dipendenti, ovvero 14 tra operatori e tecnici, che la proprietà sta licenziando. La giustificazione, secondo quanto si legge nella mail inviata dal club, sarebbe per la riduzione dei partecipanti voluta dalle autorità competenti a causa delle limitazione imposte dal coronavirus. Nonostante questo erano presenti più di 400 persone e tutti avevano il green pass oltre ad aver fatto il tampone.

(corsera)