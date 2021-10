De Rossi, sostenuto l'esame Uefa B/A

Daniele De Rossi, storico calciatore e capitano della Roma, ha concluso nella giornata di ieri il suo percorso di studi come allievo del corso per allenatori Uefa B/A di Coverciano. L'ex giallorosso si è sottoposto all'esame finale dopo le 210 ore di programma, che in caso di esito esito positivo della prova permetteranno all'ex capitano della Roma di allenare qualunque formazione giovanile, Primavera inclusa, tutte le squadre femminili e club che militano in Serie C. Allo stesso tempo potrà essere tesserato come secondo allenatore per squadre di Serie B e Serie A.

