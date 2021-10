De Laurentiis nella Capitale: c'è chi lo voleva presidente

Domani sera all'Olimpico andrà in scena la sfida tra Roma e Napoli, che vedrà scontrarsi due presidenti che vivono entrambi nel mondo del cinema. Dan Friedkin e Aurelio De Laurentiis. Il patron azzurro però vivrà la partita in maniera diversa, visto che nel 2016 sembrava pronto secondo voci vicine a lui ad avanzare una proposta per acquistare il club giallorosso. Alla fine la voce non si concretizzò, ma la vicinanza del presidente ai colori giallorossi è evidente. Oltre al fatto di essere romano di nascita, De Laurentiis si circonda nel suo lavoro di figure di fede giallorossa come il direttore generale di Filmauro Maurizio Amati, o il grande tifosi Carlo Verdone.

(gasport)