Darboe titolare in Norvegia, arriva anche il rinnovo

Ci sarà un massiccio turnover contro il Bodo Glimt giovedì sera in Conference League, infatti Mourinho lascerà a riposo molti big in vista del match di domenica contro il Napoli. Darboe partirà titolare in Europa ed il suo rinnovo si avvicina sempre di più. Il centrocampista oggi sarà in conferenza stampa con Mourinho e questo potrebbe essere un indizio sulla sua presenza in campo dal primo minuto e sarà affiancato da uno tra Diawara e Villar. Sulla trequarti ci saranno Carles Perez, El Shaarawy ed uno tra Pellegrini e Shomurodov e, nel caso giocasse il capitano, l'uzbeko giocherebbe al posto di Abraham oppure anche Mayoral potrebbe avere la sua chance. A sinistra ci sarà Calafiori, al centro Kumbulla con uno tra Ibanez e Mancini e a destra potrebbe trovare spazio Reynolds. Zaniolo continuerà a lavorare a Trigoria per essere a disposizione per il Napoli, mentre Smalling e Spinazzola hanno svolto solo un lavoro personalizzato.

(corsera)