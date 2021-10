Darboe “sorpassa” Villar e Diawara. Delusione Zaniolo

Tra la vittoria contro lo Zorya e la sfida di domani in campionato con l'Empoli in casa Roma c'è un mini bilancio da fare tra risultati e giocatori utili a Mourinho. I giallorossi hanno vinto otto delle dieci gare disputate finora in stagione. E i Friedkin intendono sostenere il tecnico portoghese nella sua attenzione verso le decisioni arbitrali e nelle scelte di formazione che vedono alcune gerarchie completamente ribaltate. Ebrima Darboe ha scavalcato Villar e Diawara, che discuteranno la loro posizione con il club in vista di gennaio.

È un punto fermo, invece, Nicolò Zaniolo, deluso dalla mancata convocazione con l’Italia per la Nations League. (La Repubblica)