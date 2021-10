Dall'Olimpico a San Siro: una domenica di furbate

Simone Inzaghi tira fuori una dichiarazione che è un autogol: «Se ci sarà un avversario a terra non ci fermeremo». Pure Allegri aggiunge il suo carico di furbizia, dicendo che la partita più importante è stata quella con la Roma e non la sfida di stasera. L'Inter non può perdere ma la Juventus idem, il pari non servirebbe a nessuno o forse alla vincente di Roma-Napoli. Ecco altri iscritti al partito furbi e C., Mourinho e Spalletti. Il portoghese è in piene vacanze romane, la sconfitta indegna di Bodoe fa cronaca ma è assolutamente inaccettabile quello che Mourinho ha detto a spiegazione, oggi la Roma non ha più uno spogliatoio ma il gruppo è stato spaccato dall'allenatore che rischia di giocarsi tutto il patrimonio professionale per narcisismo e presunzione.

(Il Giornale)