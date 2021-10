Dalla scuderia Totti col 10 sulle spalle. Roma, la prima di Volpato

GAZZETTA.IT - Quest’anno, in Primavera, i numeri dei giocatori sono diventati fissi e nella Roma un ragazzo italo - australiano ha scelto di prendere la 10. Quel ragazzo si chiama Cristian Volpato e ieri, per la prima volta, è stato convocato in prima squadra. [...] Un piccolo record lo ha già raggiunto: è il primo giocatore della Ct10Management, l’agenzia di Francesco Totti, a essere stato convocato in prima squadra.

Mentre a Roma sono rimasti Reynolds, Villar, Mayoral e Diawara, ormai sempre più fuori dal progetto tecnico (oggi si sono allenati a Trigoria e poi sono tornati a casa), Mourinho continua a premiare i ragazzi della Primavera di Alberto De Rossi. Il nome nuovo è quello di Volpato, fantasista dal potenziale molto importante che il prossimo 15 novembre compirà 18 anni [...].