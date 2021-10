Da Pau Lopez a Coric: è positivo il bilancio dei prestiti giallorossi

Giocano quasi tutti. Buone notizie per la Roma dai tanti giocatori che sono andati in prestito. Bilancio positivo soprattutto per Pau Lopez, che nel Marsiglia ha scalzato il totem della nazionale francese Mandanda e ha già raggiunto quota 7 partite: se sale fino a 20 entro la fine della stagione, verrà riscattato per 12 milioni.

La notizia che stupisce è il rilancio di Bianda e Coric. Il primo è scivolato nella seconda serie francese e nel Nancy è già a 5 presenze e 1 gol. Sta andando bene anche il centrocampista croato, che con lo Zurigo ha segnato 1 rete in 4 partite.

Anche Robin Olsen, portiere della nazionale svedese sotto contratto fino al 2023, se la sta cavando bene nella B inglese: gioca titolare nello Sheffield United che veleggia a metà classifica, senza ambizioni né rischi. Ancora più importante è la posizione di Justin Kluivert, che è stato frenato da un paio di infortuni ma viene molto stimato a Nizza. Finora ha raccolto 4 presenze e 1 gol. Qualche soddisfazione per gli ex Primavera Milanese si sta meritando spazio in B nell'Alessandria, mentre Pezzella sta giocando con una certa continuità nel Siena di Gilardino in Serie C.

(corsport)