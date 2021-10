Da enigma a intoccabile: il ritorno di Miki

Mkhitaryan è rimasto a furor di popolo, dopo prestazioni di alto livello nella gestione Fonseca. L’armeno è stato considerato subito intoccabile da Mourinho. Titolare nel doppio confronto contro il Trabzonspor, quasi sempre in campionato (eccezion fatta di Verona) ma mai davvero in grado di incidere. Le prestazioni sono state opache e lo hanno reso lontano parente del calciatore ammirato in passato. Il tutto ora sembra essere alle spalle: gol e assist contro l’Empoli e l’idea che una discreta percentuale di successo nella prossime importanti sfide, possa pendere dal suo stato di forma. Il numero 77 sembra aver trovato il giusto binario per tornare a fare la differenza. a. In carriera non ha mai segnato alla Juventus, spera di rimediare presto all’Allianz Stadium.

(La Repubblica)