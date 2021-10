Da Abraham a Shomurodov. L'attacco Roma è in ritardo

La Roma di Mourinho contro il Napoli ha dimostrato che sa giocare alla pari contro le grandi del campionato, ma quello che sembra mancare ai giallorossi sono le reti del proprio fronte offensivo. Faticano gli attaccanti dello Special One, che in campionato hanno realizzato solo cinque reti, divise tra Abraham (2), Mkhitaryan (2) ed El Sharawy (1). Discorso diverso se si guarda l'annata dello scorso anno, dove le reti erano state dodici, suddivise tra Mkhitaryan (4), Pedro (3), Dzeko (3), Perez (1) e Mayoral (1). Mourinho si aspetta di più, soprattutto da Shomurodov, Carles Perez e dallo stesso Zaniolo, che dopo l'infortunio però continua a dare segnali incoraggianti e di crescita. La gara questa sera contro il Cagliari potrebbe essere il momento per sbloccarsi definitivamente, puntando alla sfida contro il Milan con un altro spirito.

(gasport)