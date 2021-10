Cuadrado-Vina, che scintille

IL TEMPO - In attesa del big match con la Roma in programma domenica 17 ottobre alle 20.45 all’Allianz Stadium di Torino, la Juventus trova l’accordo con l’argentino Paulo Dybala per prolungare la sua permanenza in bianconero. Il nuovo contratto prevede 10 milioni a stagione per le prossime cinque e un ruolo da uomo-immagine del club. Per uno che è pronto a firmare, ce n’è uno che potrebbe partire. Si tratta di Federico Chiesa, sempre più nel mirino delle big di Premier League. Tra queste, il Liverpool di Jurgen Klopp e le due squadre di Manchester, con lo United in vantaggio grazie all’endorsement di Cristiano Ronaldo che vorrebbe l’attaccante genovese al suo fianco in questa seconda esperienza con la maglia dei Red Devils. Intanto, un antipastino della supersfida tra bianconeri e giallorossi è andata in scena nella partita tra Colombia e Uruguay disputata ieri (terminata 0-0), valevole per le qualificazioni al Campionato del Mondo 2022 in Qatar. Nel corso della gara, infatti, nel tentativo di difendere il pallone dal romanista Vina, il colombiano della Juve Cuadrado ha rifilato all'esterno giallorosso una gomitata (apparentemente volontaria) all’altezza del collo. L'uruguaiano è stramazzato a terra e l’arbitro ha fischiato giustamente la punizione. Per il bianconero, però, solo cartellino giallo. Una decisione che ha scatenato le veementi proteste dei calciatori del ct Oscar Tabarez che si aspettavano l’espulsione. I due, ora, si ritroveranno in campo tra poco più di una settimana e chissà se per quel giorno le scintille di ieri saranno state assorbite e dimenticate.