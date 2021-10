Cristante, Mancini e Zaniolo sul tavolo dei rinnovi. E la Roma studia Zakaria

A pochi giorni dalla firma fino al 2026 di Lorenzo Pellegrini, in casa Roma è ancora tempo di rinnovi contrattuali: questa volta è il turno di Gianluca Mancini, Nicolò Zaniolo e Bryan Cristante. Il difensore e il centrocampista sono i due vice capitani e sono centrali nel progetto della Roma, per questo c'è la volontà di rivedere gli accordi nonostante la scadenza sia prevista soltanto nel 2024. A breve Pinto inizierà le trattative per i loro rinnovi.

È una priorità anche il rinnovo di Nicolò Zaniolo, nonostante guadagni già oltre 2 milioni di euro e nonostante stia ritrovando soltanto ora la forma. Il numero 22 rappresenta però un asset assoluto per il club, in campo e fuori. Per questo motivo è partita la trattativa per il rinnovo del contratto, anche per lui in scadenza nel 2024.

Allo stesso tempo Tiago Pinto è già orientato alla finestra di mercato di gennaio, durante la quale il general manager vorrebbe acquistare il centrocampista tanto richiesto da Mourinho. Diawara e Villar potrebbero andare via e in seguito agli addii di Pedro, Pastore e Nzonzi ci sarà maggior libertà di manovra per Pinto: il nome in pole è quello di Denis Zakaria, centrocampista 25 enne del Borussia Mönchengladbach, il quale non ha ancora accettato le proposte di rinnovo del club tedesco.

