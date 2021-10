Covid, infortuni e rientri last minute. I club alle prese con «l’eredità» Nazionali

È una corsa contro il tempo: domani riparte il campionato con due big match, ma l'emergenza riguarda tutti: infortuni, stanchezza, jet lag, ritardi, Covid: chi più chi meno, nessun allenatore può evitare problemi di questo tipo. La più colpita è l'Inter: Lautaro, Correa, Vecino, Vidal e Sanchez arriveranno direttamente nel ritiro di Roma a meno di 24 ore dalla partita dell’Olimpico che inizierà alle 18. Il Milan giocherà 20:45 e Pioli dovrà fare i conti con molti assenti: Theo Hernandez out per Covid e Maignan operato al polso e out fino al 2022. Juventus e Roma rispetto a rossoneri e nerazzurri avranno un giorno in più. Ai bianconeri mancherà Rabiot, positivo al Covid e in isolamento, Dybala andrà al massimo in panchina, Morata rientrerà più avanti e così in attacco sarà Kean-Chiesa. Corsa contro il tempo per Abraham nella Roma: la caviglia è ancora gonfia, ieri ha fatto terapie e Mourinho vuole il suo talismano per la il big match di Torino.