Convocato Volpato. Il primo della scuderia Totti

Continua il pugno duro di José Mourinho verso i giocatori che hanno fallito la trasferta di giovedì scorso in Norvegia. Il tecnico portoghese in vista della sfida di questa sera contro il Cagliari infatti ha lasciato nella Capitale Villar, Reynolds, Diawara e Borja Mayoral, convocando al loro posto molti giovani ragazzi della Primavera di De Rossi. Tra questi c'è anche l'italia australiano Cristian Volpato, classe 2003 appartenente alla scuderia di Francesco Totti, che ora esulta visto che si tratta di un esordio di un suo assistito in prima squadra.

(Il Messaggero)