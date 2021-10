Conidi: "Indescrivibile sentire la mia canzone allo stadio. Con Mourinho verrebbe anche a me voglia di dare una mano in campo"

A partire da questa stagione, allo Stadio Olimpico, prima delle partite della Roma, risuona sempre 'Mai sola Mai' di Marco Conidi. Il cantante ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni del Corriere dello Sport, nella quale ha parlato delle emozioni provate allo stadio durante la riproduzione della sua canzone e della Roma di Mourinho. Questo uno stralcio delle sue dichiarazioni:

Ci spiega cosa ha provato?

"Qualcosa che soltanto a Roma puoi vivere. Le mie parole, i miei sentimenti, i miei tifosi. Indescrivibile. E non è una frase fatta".

L’aveva cantata anche qualche settimana fa alla cena della squadra.

"Sì. Pensi che mi avvisarono alle 18.30 del giorno stesso. Chiamai un pianista e andai. Piano e voce. La cantavano tutti. Mourinho mi ha detto: “Come canti bene, amigo!”. Anche da questi dettagli capisci perché i giocatori si buttino nel fuoco per lui. Verrebbe voglia anche a me di dare una mano in campo: solo che poi mi ricoverano...".

Avendo visto da vicino la Roma, che idea si è fatto di questo nuovo gruppo di lavoro?

"Penso che meriti del tempo per crescere in pace. Sono brave persone, ragazzi seri. Con qualche innesto di peso sul mercato, potremo divertirci molto nei prossimi anni". [...]

(corrieredellosport.it)

