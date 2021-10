Con l’intervento della Consob il calcio italiano si accorge delle plusvalenze sospette

Doveva arrivare la Consob perché ci si rendesse conto di quanto grave sia la situazione. E dall'autorità di vigilanza sulla Borsa è giunto per il mondo del calcio un messaggio perentorio: i bilanci delle società contengono troppe, discutibili, plusvalenze. Una questione che gli analisti dell'economia calcistica avevano segnalato a più riprese ma che, fin qui ha avuto una rilevanza relativa all'interno del mondo del calcio italiano. [...] Nella fattispecie la Consob si è attivata perché molte fra queste operazioni di calciomercato con plusvalenza incrociata hanno coinvolto una società quotata in Borsa la Juventus. [...] L'esito è una lista di 62 calciatori movimentati, 42 dei quali sono stati spostati nel quadro di operazioni che chiamano in causa i bianconeri. Ma sono coinvolti anche altri club italiani (Napoli, Genoa, Parma, Pescara, Sampdoria, Empoli e Chievo) ed esteri (Barcellona, Manchester City, Lille, Marsiglia, Lugano e Basilea). Come precisato dalla Covisoc, la lista comprende sia operazioni che prevedono scambi di calciatori per valori finanziari identici, e dunque senza alcun flusso reale di denaro per le casse delle società coinvolte, sia operazioni avvenute su valori non equivalenti (dunque con vantaggio finanziario per una delle due parti) ma comunque su valutazioni dei singoli calciatori che appaiono perlomeno generose. [...]

Intorno a questa pratica si svolge, da tempo, una disputa quasi filosofica sulla libertà dei club di dare a un proprio calciatore (un proprio asset, nel brutale linguaggio delle aziende) la valutazione che credano, tanto più se esiste un altro club disposto a pagare quella valutazione. Ragionamento che in linea di principio avrebbe una legittimità, ma a patto di non trascurare due aspetti che nei casi in questione questa valutazione si trovano marginalizzati nelle società che li acquisiscono, se non addirittura ceduti in prestito a club delle categorie inferiori. [...]

Nel 2018 la Figc sembrava pronta a fere sui serio in materia di lotta alle plusvalenze incrociate e creative. Una prova di questo si è avuta col caso che ha coinvolto Chievo e Cesena, da cui sono scaturiti un procedimento federale e la prima penalizzazione di punti in classifica causa plusvalenze creative (-3 al Chievo nel torneo di A 2018-2019). Entrambi i club sono in seguito spariti dai ranghi federali immediatamente il Cesena (che è stato sostituito da una società di nuova costituzione), nelle scorse settimane il Chievo. [...]

Così adesso, a tre anni di distanza dalla sanzione al Chievo, è stata necessaria la notizia di un'istruttoria di Consob affinché gli organi ispettivi del calcio facessero quel che avrebbero dovuto fare per iniziativa propria. [...] Comunque vada la Figc ne esce malissimo.

(Domani - P. Russo)