Comunque c'è Shomurogol

Il tentativo di recuperare Abraham è posticipato a domani, visto che anche oggi svolgerà terapie. Domenica ci sarà un provino in extremis per portarlo a Torino. È pronto però il sostituto, Eldor Shomurodov, il cui impatto con la Roma, seppur in amichevole, è stato ottimo. Dall'arrivo di Abraham ha giocato soltanto 170 minuti e non ha più ricoperto il ruolo di riferimento centrale, addirittura giocando esterno. L'uzbeko ha una caratteristica unica: gioca ogni pallone come se non ci fosse un domani e per questa caratteristica piace a Mourinho. A differenze dell'attaccante inglese, che è più tecnico e sa anche far salire la squadra, Shomurodov assicura profondità, velocità e potenza fisica. Chiellini e Bonucci non hanno la velocità tra le loro qualità migliori e Mourinho potrebbe provare ad alzare il baricentro della Juventus e poi sfruttare il mismatch tra i due centrali e l'attaccante uzbeko.

(Il Messaggero)