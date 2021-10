Caso inno, il braccio di ferro Lega-Roma continua. Ma nella difesa dei giallorossi spunta...la Juve

È ancora "battaglia" tra la Roma e la Lega di Serie A per la questione dell'inno Roma, Roma, Roma. Il General Manager Tiago Pinto e lo Chief Football Operating Officer Maurizio Lombardo nei prossimi giorni, tra la fine di questa settimana e l’inizio della prossima, saranno ascoltati dalla Procura Federale sulla decisione di mettere l’inno di Venditti durante la partita contro l’Udinese con le squadre ancora in campo. La Roma rischia una multa e la Lega si è infuriata.

In occasione di Juventus-Roma, invece, è stato il turno del club giallorosso ad infuriarsi: nel prepartita è stato messo l’inno della Juve, poi è stato suonato l’inno di Allevi. A seguire è partita la canzone Come on dei The Hives, durata fino alle 20.45 e 50 secondi, e allora i rappresentanti della Roma hanno chiesto alla Lega: “Come mai questa canzone? La regola non prevede che dopo la musica di Allevi non ci sia più nulla?”. La Lega ha confermato questa regola, ma ha fatto sapere di poter chiudere un occhio quando queste canzoni non sono inni in senso stretto.

