Caro campionato, quanto mi costi

Il costo della passione sale. E l'aumento della capienza degli stadi dal 50 al 75% non sembra aver giocato in favore dei tifosi. L'ultimo grido arriva dal gruppo ultras della Roma dei Fedayn - «Juve-Roma: 57 euro più commissione/ non meritate la nostra passione», lo striscione apparso nella giornata di ieri -, che non hanno accettato di buon grado le tariffe per il settore ospiti dello Stadium. L'inflazione non ha però coinvolto solamente il club bianconero: la Lazio, ad esempio, ha ritenuto opportuno mettere in vendita gli ingressi (a tariffa intera) di curva per la sfida con l'Inter a 40 euro, in calo a quota 35 soltanto per gli ex abbonati.

(Il Messaggero)