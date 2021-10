“Campo inidoneo”: a rischio l’Olimpico per Italia-Svizzera

La Nazionale deciderà oggi se giocarsi la qualificazione per i Mondiali contro la Svizzera a Roma. O se - ed è la scelta per cui propendono molti, in Federcalcio - non sia meglio traslocare. Colpa del campo dell’Olimpico, che ha già fatto imbufalire gli allenatori che più lo conoscono: «Il peggiore campo della Serie A» per Mourinho, «indegno» per Sarri.

Oggi il sopralluogo chiave, da cui si deciderà il futuro della sfida, la decisione finale nel pomeriggio ma il trasloco è quasi certo. Il caso è esploso ieri ma esisteva già da una settimana: il 4 ottobre la Federazione di rugby aveva messo ufficialmente in calendario l’incontro contro gli All Blacks per il 6 novembre all’Olimpico. Un annuncio che ha fatto sobbalzare la Figc, che ha telefonato a Sport e Salute (la società titolare del Mef proprietaria dell’impianto romano) per sollevare i propri dubbi dopo aver provato a capire se ci fosse margine per far spostare il test match di rugby.

La Figc chiederà oggi quali accorgimenti Sport e Salute possa offrire. Partita intanto la caccia alle alternative, che però convincono poco. Contatti con Bergamo (era la prima scelta, ma c’è un problema con una curva, in deroga) e con lo Juventus Stadium di Torino (è molto vicina alla Svizzera e molto lontana dal ritiro di Coverciano). Firenze può essere la soluzione last minute, ma per il ct giocare dove ci si allena fa venir meno l’effetto grande evento. A Udine lo stadio è piccolo, Reggo Emilia è abusato, Napoli non in gran forma e Palermo un’incognita. In più, la Svizzera ha già prenotato l’hotel a Roma e potrebbe opporsi, cosi come la Uefa.

(La Repubblica)