Campagna abbonamenti, esaurita la Curva Sud

Prosegue a buon ritmo la campagna abbonamenti della Roma: dopo il boom del primo giorno, che ha fatto contare 12 mila tessere vendute, nella giornata di ieri il numero di tifosi che hanno sottoscritto il nuovo abbonamento è arrivato a 18600. I biglietti che erano rimasti invenduti dopo la fase in prelazione sono stati acquisti in meno di un'ora: sold out il settore più caldo della tifoseria romanista. L'obiettivo minimo del club giallorosso è quello di arrivare alle 20 mila tessere e la società spera in una vittoria a Torino anche per dare un'ultima spinta agli indecisi.

(Corsera)