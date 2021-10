Calafiori si scalda

Lo Stadium di Torino è nel destino di Riccardo Calafiori, quattordici mesi fa (1 agosto 2020) esordì in campionato proprio contro la Juventus. In vista della sfida di domenica17, quando spera di partire titolare contro i bianconeri, l'ultima parola spetterà come al solito a Mourinho che dovrà tenere in considerazione il fatto che Viña scenderà in campo alle 2.30 italiane di venerdì 15 contro il Brasile. Riccardo nel frattempo è cresciuto. Sia in campo che nella considerazione del portoghese: «A 19 anni avere uno come lui è un bel traguardo e ti sprona sicuramente a fare sempre meglio - ha raccontato ieri a Rai Sport dal ritiro dell'Under 21 - Il mister è uno dei migliori, a livello psicologico utilizza sempre la parola giusta quando ti deve fare i complimenti. E quando hai sbagliato, ti mette la giusta pressione. Sto crescendo molto caratterialmente e tecnicamente. Adesso sento maggiormente la sua fiducia». Mou vede in lui del talento, perché non può essere un caso che prima dell'approdo nella Capitale, nelle apparizioni estemporanee sui social studiate per solleticare la curiosità della nuova piazza dove avrebbe allenato, José si sia fatto riprendere il 13 maggio mentre osservava un video del classe 2002. Al quale ha riservato, nel classico Special-style, più bastone che carota.

(Il Messaggero)