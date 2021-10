Calafiori e Draboe in rialzo: c'è anche un'altra Roma su cui poter contare

Grazie alle indicazioni ottenute in Conference League, Mourinho potrà contare su una Roma B. In Ucraina le alternative hanno reso semplice una partita che poteva essere complessa. Ibanez ha dimostrato di sapersi adattare, mentre Calafiori continua a crescere alle spalle di Vina. Il diciannovenne sta facendo tesoro dei consigli di Mourinho, così come Darboe, che ha dovuto sostituire Veretout. Per lui era l'esordio stagionale, ma ha già superato nelle gerarchie Diawara e Villar, che sta vivendo un momento complicato, così come Mayoral che ha giocato solo 15 minuti. Per adesso Abraham e Shomurodov sono avanti nelle gerarchie, mentre invece Reynolds non ne fa proprio parte. Gli apprezzamenti di Mourinho per Darboe potrebbero far sì che il centrocampista possa giocare contro l'Empoli al posto di Cristante, che è stanco e diffidato.

(corsera)