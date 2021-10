CAGLIARI-ROMA: le probabili formazioni dei quotidiani

LAROMA24.IT - Dare seguito alla buona prestazione contro il Napoli e tornare alla vittoria. Questo è l'obiettivo di José Mourinho, che si prepara alla trasferta di questa sera contro il Cagliari. Il tecnico portoghese non potrà andare in panchina, a causa della squalifica rimediata domenica contro la squadra di Spalletti, ma manderà in campo come annunciato gli undici giocatori di cui si fida e che sono stati titolari contro gli azzurri. Oltre a Rui Patricio in difesa dovrebbero essere confermati ancora Karsdorp, Ibanez, Mancini e Vina. A centrocampo ancora la coppia Cristante-Veretout, mentre in attacco Abraham stringerà i denti dopo la botta alla caviglia di domenica. A supportarlo Zaniolo, Pellegrini e Mkhitaryan.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI PRINCIPALI QUOTIDIANI

LEGGO: Rui Patricio; Karsdorp, Ibanez, Mancini, Vina; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham.

IL MESSAGGERO: Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham.

IL TEMPO: Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Cristante, Veretout, Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham.

LA GAZZETTA DELLO SPORT: Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Cristante, Veretout, Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham.

CORRIERE DELLO SPORT: Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Cristante, Veretout, Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham.

TUTTOSPORT: Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Cristante, Veretout, Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham.

IL ROMANISTA: Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibañez, Viña; Cristante, Veretout, Cristante; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham.