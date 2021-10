Cafu: "Mourinho ora capirà cosa significa fare calcio a Roma, dove l’amore per la squadra è infinito"

GASPORT - Cafu, ex terzino della Roma e del Brasile, ha rilasciato questa mattina un'intervista al quotidiano sportivo nazionale in cui, tra le altre cose, ha parlato anche della società giallorossa, di José Mourinho e del livello delle squadre italiane nelle coppe europee. Queste le sue parole.

"Sono stato molto bene a Roma, ho trascorso anni bellissimi. Mourinho ora capirà cosa significa fare calcio in quella meravigliosa città, dove l’amore per la squadra è infinito. Perché le italiane faticano nelle coppe? Perché non ci sono più i campioni dei miei tempi. Il livello della A è più basso e questo ha effetti sul rendimento europeo dei grandi club".