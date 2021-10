BODO/GLIMT-ROMA: le probabili formazioni dei quotidiani

LAROMA24.IT - Vincere in Conference League per volare a punteggio pieno, ma con un occhio sempre al campionato. La partita di domenica contro il Napoli di Spalletti non può che essere il primo pensiero di Mourinho, che infatti questa sera in Norvegia effettuerà un'ampia rotazione tra le fila dei giallorossi dando spazio a quei giocatori che fino a questo momento hanno trovato meno spazio. Riuscendo allo stesso tempo a far rifiatare i titolari in vista del big match di domenica sera. In porta confermato Rui Patricio, mentre in difesa senza Karsdorp a destra giocherà Reynolds. Coppia di centrali formata da Kumbulla e Ibanez, mentre a sinistra pronto Calafiori. A centrocampo ci saranno Diawara e Darboe, mentre a supportare Shomurodov ci saranno Carles Perez, Villar ed El Shaarawy.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI PRINCIPALI QUOTIDIANI

LEGGO: Rui Patricio; Reynolds, Ibanez, Kumbulla, Calafiori; Darboe, Diawara; Perez, Villar, El Shaarawy; Shomurodov.

