Barça-Real 5-0 era stato il ko più pesante

Guardiola, Conte, Klopp, Benitez, Ferguson, Knutsen. Sono questi i tecnici che in carriera sono riusciti a rifilare una pesante sconfitta a José Mourinho, ma l'ultimo nome della lista, ossia quello del tecnico del Bodo/Glimt, è riucito a battere chiunque. Per la prima volta da quando allena infatti lo Special One subisce sei reti in una gara ufficiale, meglio aveva fatto solo il Barcellona con cinque reti. Il livello non può che essere differente ovviamente, visto che tutte le sconfitte prima erano arrivate contro giocatori dal calibro di Messi e Lewandoski. Questa volta però a far cadere la squadra di Mourinho sono stati Solbakken e Botheim. Tutto un altro livello.

(corsera)