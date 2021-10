Arbitri, rivoluzione stile Uefa: i casi delicati spiegati sul web

Le ultime partite di Serie A hanno fatto registrare le quattro espulsioni illustri di Mourinho, Spalletti, Gasperini e Inzaghi. Il nuovo corso degli arbitri guidati dal presidente Alfredo Trentalange è un mix di giovani ed esperti che presto sperimenterà una rivoluzione in stile Uefa. Infatti, non appena saranno risolti i problemi di natura tecnica, dunque a stagione in corso, i casi più delicati e complessi, come per esempio il rigore dato da Orsato alla Roma contro la Juventus, saranno spiegati in modo analitico via web. Soltanto delle spiegazioni tecniche e non delle vere e proprie interviste, per le quali secondo l'Aia i tempi non sono ancora maturi, a causa della mancanza di collaborazione da parte di chi dovrebbe calmare gli animi e non incendiarli ulteriormente, come invece è successo nell'ultimo weekend di Serie A. Trentalange è preoccupato per i casi di violenza nelle categorie minori, in cui l'incolumità dei giovani arbitri è messa a rischio.

(La Stampa)