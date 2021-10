Anche Mourinho ko allo Stadium

Veretout ha sbagliato il suo primo rigore in giallorosso e la Roma resta da sola al quarto posto, perdendo per la dodicesima volta su tredici allo Stadium. In tutte queste occasioni non si è registrato neanche un pareggio, che spesso avrebbe meritato. La Juventus fa il minimo e vince grazie alla carambola tra Bentancur e Kean. Allegri porta a casa così la quinta vittoria consecutiva, mentre Mourinho torna a casa recriminando sul fallo di mano di Cuadrado nell'azione del gol e sulla rete annullata ad Abraham. In molti in questa partita erano in dubbio, soprattutto i sudamericani. La Juventus ha dovuto fare i conti con molte assenze, mentre la Roma ha messo in campo la migliore formazione possibile. All'inizio è la Roma ad essere aggressiva, mentre la Juventus si accenderà solo dopo 15 minuti, trovando il gol della vittoria. La rete subita arriva dal lato più debole dei giallorossi, ovvero quello destro. Infatti Zaniolo deve aiutare Karsdorp che spesso perde la posizione, lasciando così libera quella zona. Sul cross di De Sciglio il terzino olandese non c'è, mentre Cristante ed Ibañez si perdono gli uomini in area. Anche la terna arbitrale sbaglia, infatti non segnala il fallo di mano di Cuadrado. La Roma perde Zaniolo ma rimane comunque in partita e poi Orsato concede il rigore senza aspettare il tiro di Abraham. L'arbitro poi dirà a Cristante: "Il vantaggio su rigore non si dà mai: lo avete sbagliato e date la colpa a me". Alla fine il match si chiude sul punteggio di 1-0 ed i giallorossi perdono ancora uno scontro diretto, vincendone solo 1 su 12 e dal 2019 sono solo 6 le vittorie su 38.

(Il Messaggero)