Anche la Nazionale va al ballottaggio: Pellegrini dal 1', Cristante possibile sorpresa

Roberto Mancini cambia l'Italia per la 'finalina' di Nations League. I cambiamenti rispetto alla partita di mercoledì contro la Spagna saranno almeno cinque. I nodi sono intrecciati soprattutto all'attacco. I favoriti sono Berardi, Raspadori e Chiesa. A guidare le punte potrebbe essere anche Kean, testato nell'allenamento della mattina e reduce da un problema al collo.

Poi c'è il problema della difesa. Al di là della squalifica di Bonucci, bisogna annotare anche il rientro di Calabria a Milano per un risentimento muscolare all'adduttore destro. Chiellini sarebbe ben più che insidiato se non addirittura già sorpassato da Bastoni, che si sistemerebbe accanto al laziale Acerbi. Quanto ai terzini, Di Lorenzo sembrerebbe cautamente fiducioso in una maglia da titolare. Sul versante sinistro ennesimo dualismo, dal momento che Emerson potrebbe anche cedere il posto a Dimarco.

Venendo al centrocampo, da mezzala sinistra dovrebbe agire il romanista Pellegrini, pronto per partire dall'inizio. Oggi Mancini potrebbe serenamente rinunciare a uno tra Barella e Jorginho, offrendo il posto di centrale a Locatelli. La sorpresona dell'ultimo minuto potrà essere Cristante: a fargli largo sarebbe Barella o una delle punte, con Pellegrini che si alzerebbe nel tridente.

(Il Messaggero)