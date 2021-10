Alta fedeltà

«Non lascio i miei ragazzi, ho firmato per tre anni e non mi muovo da Roma». Sono queste le parole con cui José Mourinho carica la sua squadra e scalda il cuore dei 400 tifosi giallorossi che sono volati in Norvegia per sostenere la squadra questa sera contro il Bodo/Glimt, gara valida per la terza giornata del girone di Conference League. La testa dello Special One andrà al Napoli e dunque spazio alle seconde linee che trovano meno spazio in campionato, così da far rifiatare i titolari in vista della sfida alla squadra di Spalletti. «Abbiamo cinque sostituzioni in panchina che qualche volta in Serie A altri allenatori possono sfruttare per cambiare la partita. Un privilegio che in campionato io non ho, ma che ho qui in Conference League» il commento del portoghese, che sfrutta l'occasione per chiedere ancora una volta alla società di investire in vista del mercato di gennaio. Solo così la rosa potrà essere completa e competere con tutte le big del massimo campionato italiano.

(Il Messaggero)