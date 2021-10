Allegri, la vittoria a metà con Mou: "La Roma non meritava di perdere"

Cinque vittorie consecutive contando anche la Champions League ed il rilancio in classifica. La Juventus ora può tornare a sognare, anche grazie al fatto che non subisce gol dal 26 settembre. Allegri ieri ha detto: "Scudetto? Ora è presto, ma alla prossima sosta vedremo se saremo in condizione di tornare a lottare per il campionato". Sul match di ieri ha affermato che la Roma non meritava di perdere e che questa vittoria è stata fondamentale per dare un colpetto alla classifica. "Szczesny ha confermato il suo valore, ora ha trovato continuità di rendimento- ha aggiunto il tecnico- e credo che ci fosse un fallo di Mkhytarian dopo il contatto e per quello anche senza fischio il gol non sarebbe stato convalidato".

(Il Messaggero)