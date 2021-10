Allegri il freddo avverte la Juve: «Mourinho è già valore aggiunto»

Era il 2018, José Mourinho portava allo Stadium il suo Manchester United e battè la Juve per 2-1. L’ultima campagna di conquista di Massimiliano Allegri finì quel giorno. La Juve perse smalto e si normalizzò, poi infortuni e condizione atletica fecero il resto, fino a un altro 1-2 con l’Ajax. Lo scudetto consolò il giusto.

Dybala il grande assente in casa bianconera.«Non sarà convocato – ha detto Allegri –. Recupererà in sette, massimo dieci giorni. Si credeva che ci avrebbe messo qualche giorno in meno ma con questi problemi muscolari a volte non si rispettano i tempi». Allegri non ha cercato polemiche e, anzi, ha avuto una buona parola per tutti. Mourinho, per il tecnico bianconero, «ha dato carattere, è un valore aggiunto per la Roma e il campionato». Sulla Roma: «Attacca bene gli spazi, ha buoni tiratori, è pericolosa sulle palle inattive. Rischiamo di romperci le ossa».

(Gasport)