Allarme della Covisoc: "Plusvalenze sospette nei bilanci di Serie A"

La Covisoc, la Commissione di vigilanza sulle società di calcio, ha inviato a Giuseppe Chinè, Procuratore della Figc, e al Gabriele Gravina, Presidente della Figc, una relazione in merito a 62 trasferimenti di mercato concentrati tra il 2019 e il 2021. Il motivo di tale analisi riguarderebbe il fatto che in questi scambi, in cui i prezzi sono stati alti, alla fine non sia stato mosso neanche un euro. Si parla ovviamente delle plusvalenze e degli scambi tra i club che hanno fatto mettere a bilancio importanti introiti. Tra i vari club interessati c'è anche la Juventus, di cui si analizzano 42 trasferimenti. Tra questi 21 avrebbero generato scambi per 90 milioni, nonostante poi siano circolati poco più di 3 milioni di euro, producendo benefici a bilancio per oltre 40 milioni. C'è ad esempio lo scambio con il Marsiglia di Franco Tongya e Marley Aké, valore per entrambi di 8 milioni, che adesso giocano rispettivamente nella quarta serie francese e in Serie C. Adesso toccherà a Chinè approfondire questi fatti.

(La Repubblica)