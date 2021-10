Allarme Abraham, giallo sulla caviglia. L’ira di Mourinho

Apprensione e mistero sulle condizioni di Tammy Abraham. A quattro giorni dalla trasferta di Torino contro la Juventus, la punta tiene in ansia tutta la Roma. L’infortunio rimediato in nazionale alla stessa caviglia che aveva dato problemi al ragazzo anche con la maglia del Chelsea, sembra essere più grave del previsto. Abraham sarebbe dovuto rientrare nella capitale da Londra nel primo pomeriggio di ieri, per sottoporsi agli accertamenti del caso, ma non ha invece preso l’aereo, rientrando nella capitale solamente in serata e dando vita a un piccolo giallo intorno alle sue condizioni. Questa mattina si conoscerà meglio la problematica del numero nove, sperando che oltre alla distorsione non ci sia anche qualcosa di più grave, che, a quel punto, non metterebbe in discussione il centravanti solo per la Juventus, ma anche per i successivi impegni dei giallorossi. Nervosissimo Mourinho, costretto a dover subire l’infortunio di uno dei punti fermi della squadra.

(La Repubblica)