Alla caccia del pokerissimo, manca dal 1964

José Mourinho è venuto a Roma per vincere, ma anche per ifnrangere ogni record. Il portoghese questa sera in trasferta contro il Bodo/Glimt cercherà di portare a casa i tre punti ed eguagliare un record che manca dal 29 gennaio 1964, quando vinsero la loro quinta gara concecutiva in una competizione europee. In Coppa delle Fiere i giallorossi superarano l'Herta imponendosi per 3-1 e 2-0, subito dopo toccò al Belenenses per 2-1 e 1-0 e infine la grande vittoria per 3-1 contro il Colonia di Overath, che al ritorno interruppe la strisciapositiva giallorossa imponendosi con un netto 4-0, qualificandosi per le semifinali della coppa. Gli uomini dello Special One approcciano alla gara forti del doppio successo del girone di Conference League e dei playoff giocati a inizio anno.

(corsera)