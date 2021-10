Roma-Juve derby d'Italia: esame per i nuovi tecnici

Roma-Juventus non è mai stata una partita come le altre, anche nel calcio femminile. Oggi alle ore 14:30 si disputerà questo match al Tre Fontane di Roma, per la prima volta aperto al pubblico per il 50% della capienza. Si affronteranno le vincitrici di campionato e Coppa Italia. A marzo scorso in questa competizione le bianconere persero proprio al Tre Fontane per 2-1 nella semifinale d'andata ed è stata l'ultima sconfitta della Vecchia Signora. Il tecnico della Roma, che ha allenato la Juventus Femminile Primavera per due anni vincendo due tornei di Viareggio consecutivi, ha definito la sfida di oggi "una partita importante ma non determinante, siamo solo alla quinta". Per quanto riguarda il pubblico, Alessandro Spugna ha poi affermato che "darà quella spinta in più per fare una grande partita". L'allenatore della Juventus, Joe Montemurro, ha invece annunciato che "la Roma è tra le favorite per il titolo e che sarà una gara da controllare subito".

(gasport)