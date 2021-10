Agenti sempre più ricchi, club in affanno. Il calcio dei "parametri zero" deve svoltare

Dal 2010 al 2019 il fatturato dl tutte le serie A europee è raddoppiato: da 12,8 a 23 miliardi di euro, con la previsione dl raggiungere 125 miliardi nel 2021. Poi il brusco risveglio. La pandemia che ha travolto tutto e tutti e, nello specifico, messo a nudo le debolezze dei settori dello spettacolo il cui ossigeno si chiama pubblico.Tutte situazioni che si sono tradotte in mancate entrate di quasi 9 miliardi nel sistema europeo che, a fine anno, dovrebbe ritrovarsi ai valori del 2017.

La soluzione passa dalla regolamentazione seria della questione contrattuale. Donnarumma è stato il caso più spiacevole ma il rinnovo mancato dell'ultimo anno, da Kessie a Vlahovic, è ormai un'arma esima che aumenta il potere degli agenti sui club. E i club rischiano di ritrovarsi in mano niente alla vigilia della scadenza dei contratti. Sarà il caso di studiare misure serie per il controllo dei costi d'intermediazione e per la stabilità degli accordi.

(Gasport - F. Licari)