Adesso la società sfida la Lega anche per l'inno

Juventus-Roma non sembra finire mai. Nonostante il triplice fischio e le polemiche relative alla gestione di gara da parte di Orsato, i giallorossi saranno ascolatit dalla Procura Federale per il caso inno. Ai giallorossi viene contestato di averlo fatto ascoltare dopo quello della Serie A, ma Tiago Pinto rilancerà dicendo che all'Allianz Stadium domenica sera dopo l'inno di Allevi è stata fatta sentire "Come on" dei The Hines come canzone motivazionale. Una differenza che alla società pare assurda e che dovrà essere ben spiegata da parte della Lega.

(gasport)