Abraham: Wembley è amaro. Va k.o. e rischia di saltare la Juve

16 minuti che rischiano di pesare su Juventus-Roma: sono quelli passati in campo da Tammy Abraham nella sfida della sua Inghilterra contro l'Ungheria. L'attaccante della Roma è stato chiamato in causa nel quarto d'ora finale del match di qualificazione ai prossimi mondiali, ma in pieno recupero è arrivata la brutta notizia. Torsione innaturale per colpire il pallone di testa, caduta e smorfia di dolore. In un primo momento si è pensato ad un guaio muscolare ma le immagini lasciano presagire ad un problema alla caviglia.

Subito al lavoro la diplomazia della Roma, per comprendere l'entità dell'infortunio. Oggi il giocatore dovrebbe svolgere gli esami strumentali del caso dopo il rientro a Trigoria. A raccogliere il testimone del numero 9 dovrebbe essere Shomurodov - ieri titolare nella sconfitta per 3-0 dell'Uzbekistan contro la Giordania -. Poche possibilità per Mayoral, impiegato con il contagocce finora da Mourinho.

(gasport)