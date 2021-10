Abraham, voglia di Juve: "Ci provo"

Tammy Abraham, reduce da un infortunio alla caviglia. vuole esserci a Torino, questa almeno la sua volontà. L'inglese è sbarcato a Roma ieri sera intorno alle 21, non più nel pomeriggio come era previsto. In nazionale già era stato abbondantemente controllato (ma il club giallorosso ha smentito), a Trigoria volevano vederci chiaro e Tammy si è sottoposto subito, ieri sera stessa, ai controlli del caso. Controlli che hanno evidenziato «un forte trauma contusivo alla regione calcaneare destra: la sua disponibilità per la gara di Torino verrà valuta nei prossimi giorni». Tradotto: resta in dubbio. La caviglia si sta via via sgonfiando e una speranza, come lui stesso ha confessato, che con la Juve possa essere regolarmente in campo, c'è. Mou in attesa di sapere se ce la farà, intanto recupera Pellegrini. A Torino, però, la Roma rischia di andare con i cerotti: Smalling, come noto, è out, mentre Viña tornerà a meno di ventiquattr'ore dal match e Mourinho dovrà valutarne le condizioni, calcolando stanchezza, acciacchi vari e fuso orario da smaltire. . C'è sempre Riccardo Calafiori come alternativa, per ora Mou è scettico: se a disposizione c'è l'esperto, tende a preferirlo al ragazzino. A guidare l'attacco, in caso di forfait di Tammy, è pronto Eldor Shomurodov, che dopo un grande inizio di stagione, ha evidenziato un lieve calo di rendimento

(Il Messaggero)