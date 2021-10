Abraham sorride, ma il duello con la Signora si allontana

Tammy Abraham rischia di saltare la partita di domenica contro la Juventus. Sbarcato a Fiumicino intorno alle 20.40 circa, l’attaccante della Roma viene subito interrogato dai giornalisti sulle sue condizioni di salute e se pensa di farcela per la sfida contro i bianconeri. «Sto bene – risponde Abraham in inglese – e spero di poter giocare domenica». Ma i sorrisi della piazza, però, andavano lentamente scemando quando il centravanti andava immediatamente a sottoporsi ad accertamenti strumentali al piede infortunato. L’esito, infatti, non è stato molto confortante, visto che la caviglia destra è apparsa ancora in difficoltà, nonostante Tammy si muovesse con buona scioltezza davanti a fotografi e operatori. La Roma ha fatto filtrare questo risultato: «Forte trauma contusivo alla regione calcaneare destra. La sua disponibilità per la gara di Torino verrà valuta nei prossimi giorni». Il sottotesto arrivava subito dopo: il giocatore avverte molto dolore, il colpo è stato forte e oggi non si allenerà. L’attaccante inglese non dovrebbe essere a rischio per le prossime partite contro Napoli, Cagliari e Milan. Un paio di buone notizie, però, da Trigoria giungono lo stesso. La prima riguarda Pellegrini che, smaltita la febbre, ieri ha cominciato un lavoro differenziato; l’altra invece il rinnovo di Mancini, la cui trattative, ieri, hanno fatto registrare un altro passo avanti.

(gasport)