Abraham parte ma resta in dubbio. Mou: «La Juve ha molti più giocatori»

Di solito avere pochi dubbi è un vantaggio per un allenatore. L’unico dubbio di Mourinho prima di Juve-Roma, però è davvero pesante: rischiare Tammy Abraham, tornato malconcio dagli impegni con la Nazionale, oppure non rischiarlo visti i tanti impegni che attendono i giallorossi fino ai primi di novembre?

Nella conferenza stampa di Trigoria lo Special One non si è sbottonato, anche se Abraham ha lavorato un po’ con il gruppo ed è stato convocato: «Vediamo. L’allenamento di oggi (ieri per chi legge; ndr) è stato leggero, però Tammy viene con noi e vediamo. Migliora giorno dopo giorno. Deciderò all’ultimo». Di sicuro Mourinho non vuole dare nessun vantaggio a Max Allegri che, secondo lui, ne ha già tanti. «Allegri sa benissimo quale squadra manderò in campo. L’unica cosa che non sa è se giocherà Abraham, Shomurodov o Mayoral. Per noi invece è impossibile sapere chi giocherà nella Juve, perché loro di calciatori forti e con esperienza ne hanno davvero tanti».

(Corsera)