Abraham, oggi il test decisivo

Pur di far recuperare Tammy Abraham per il match contro la Juventus, un signore di 86 anni ieri si è presentato a Trigoria con delle talloniere artigianali. Ieri l'attaccante inglese è stato il primo ad arrivare a Trigoria, alle 9:30, e l'ultimo ad andarsene. Fino alle 16 ha lavorato con macchinari analgesici ed ha anche svolto massaggi ed esercizi per mantenere il tono muscolare. Successivamente, uscendo dai cancelli, ha detto ai tifosi: "Spero di esserci domenica sera". Oggi è il giorno decisivo e farà l'ultimo provino, poi Mourinho deciderà se convocarlo o meno. Il lavoro svolto da Abraham in questi giorni porta all'ottimismo, magari ad un utilizzo a gara in corso. Mourinho ieri ha comunque provato la formazione schierando Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan e Shomurodov.

(corsport)