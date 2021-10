Abraham non si ferma: pali e traverse lo frenano, ma l'Inghilterra lo chiama. E la Roma ora se lo gode

Tammy Abraham ha fatto dimenticare Edin Dzeko ai tifosi della Roma e ha conqusitato la piazza giallorossa a suon di grandi prestazioni. I gol fin a questo momento sono stati quattro, ma se si considerano i legni colpiti dal suo arrivo nella Capitale gli expected goal parlano di 10 possibili reti. Solo pali e traverse fermano l'attaccante inglese, che infatti si sfoga sui social: «Per favore, qualcuno sposti pali e traverse. È la sesta volta che in questa stagione che li colpisco». Le sue prestazioni però bastano per tornare in Nazionale, visto che Southgate torna a convocarlo in vista delle amichevoli contro Andorra e Ungheria. E Mourinho se lo gode in attesa che continui a far innamorare la piazza romana: «Ci sono degli attaccanti che se non segnano non fa niente, altri invece se non segnano, danno un contributo pari a zero. Poi c’è chi non segna ed è il migliore in campo e questo è Tammy. Anche stavolta ha fatto una partita tremenda».

(gasport)