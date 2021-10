Abraham: «Io ci spero». Ma è pronto Shomurodov

“Hopefully“. Ieri Tammy Abraham ha risposto così alla domanda se sarà presente a Torino. Chi lo aveva visto entrare in mattinata a Trigoria, aveva avuto sensazioni molto diverse: l’attaccante era ancora claudicante, ha poi trascorso la giornata alternando terapie al lavoro in piscina, più massaggi volti a ridurre il gonfiore al calcagno destro.

Un lavoro propedeutico al provino di questa mattina, nella seduta che precederà la partenza della squadra per Torino. Allenamento nel quale Abraham dovrà dimostrare non solo di aver completamente riacquisito la mobilità articolare, ma di non aver paura nei contrasti. Mou vuole averlo a disposizione almeno per la panchina, iniziando il match con Shomurodov.

(Il Messaggero)