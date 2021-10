«Abraham è già l'idolo di Roma»

«Già si chiama il Dio di Roma'. Amico, è il nuovo Totti. Tammy Totti». Sono queste le parole con cui Declan Rice, capitano del West Ham, ha scherzato parlato del compagno di Nazionale e attaccante della Roma. Abraham però non ha voluto esprimersi, limitandosi a sorridere a queste parole. I fatti hanno parlato con lui, visto che dopo 11 mesi ritrova la maglia dell'Inghilterra di Southgate e anche il gol nella partita contro Andorra. La sua scelta di lasciare la Premier League sembra stia pagando e lui vuole conquistarsi un posto in vista del Mondiale in Qatar. Mourinho intanto lo aspetta a Trigoria, dove le sue giocate e i suoi gol serviranno per provare a uscire vittoriosi dalla delicata trasferta in casa della Juventus.

(Il Messaggero)